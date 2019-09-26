شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26 - 9 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 26-9-2019.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، سماد مصر، الحديثة للمواد العازلة، رواد السياحة، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الدولية المحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.795 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 267.3 مليون ورقة مالية بقيمة 965 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.63%، والعرب على 11.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.6 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 13857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16710 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 5175 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 27 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.238 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.21%

- الدولية المحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.036 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 43.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.42%

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 10.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.24%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 7.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.11%