رويترز: أرامكو تخاطب صناديق سيادية للوصول بتقييم طرحها لتريليوني دولار

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت مصادر، إن أرامكو خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي السنغافورية وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول بتقييمها إلى تريليوني دولار.

وأضافت المصادر حسب ما أعلنته “رويترز”، أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع الصناديق السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.

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وأوضحت المصادر إنه يجرى ترتيب اجتماع في أكتوبر بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق

سيادي في العالم، مشيرة إلى أنه جرى التواصل مع صندوق جي.آي.سي السنغافوري أيضًا.

وأشارت إلى أن مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولا بنحو 229 مليار دولار، خاطبها أيضا مستشارون لأرامكو، مشيرة إلى أن هناك اتصالات ما زالت في مرحلة مبكرة، وأن بعض الصناديق لم يدرس بعد المقترحات حتى يقرر ما إذا كان سيستثمر.

وتابعت المصادر: “من بين المستثمرين الخليجيين، شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي البحريني، الذي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي”.