«منشآت» تعتزم إطلاق لقاءات مع رواد أعمال ممارسين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

أقام مركز الابتكار والملكية الفكرية بجامعة القصيم لقاء تعريفيا ببرنامج ريادة الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، وقرابة 270 طالبا وطالبة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم عبدالرحمن الخضير من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعريفا شاملا عن برنامج سينطلق في الفترة من 3 - 13 نوفمبر، ويتضمن لقاءات مع رواد أعمال ممارسين، وأنشطة تواصل وتعارف، وجلسات إرشادية واستشارية، وتحدي ريادة الأعمال، يهدف إلى اكتساب مهارات ريادية، وإنشاء وبناء مشاريع ريادية، ومفهوم الابتكار والتفكير، وفرص استثمارية بجوائز تصل إلى 30 ألف ريال لأفضل ثلاثة فرق.

Advertisements

ويهدف البرنامج إلى تفعيل أندية ريادة الأعمال، وهو أحد برامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية في الھيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وھو برنامج متكامل يساھم ببناء مجتمع ريادي في جامعات المملكة، وتمكين ودعم منسوبي الجامعات ليصبحوا رواد أعمال وقادة بمھارات عالية، قادرين على تطوير وتنمية مشاريعھم الريادية لتحقيق روية المملكة 2030 .

وأوضح التركي أن الاقتصاد المعرفي هو تعبير عن المنتجات التي تنتهي إليها البحوث ويمكن تطويرها وتسويقها وجعلها جزءا من الاقتصاد الوطني، وأن الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب عدة أمور منها توجيه الأبحاث إلى أن تنتهي بمنتجات قابلة للتطوير وقابلة للتسويق.

وأوضح المشرف على مركز الابتكار بالجامعة الدكتور عبدالله المحيميد، أن المبادرة تعد فرصة لمنسوبي الجامعة للانضمام لمجتمع رواد الأعمال في الجامعة، بهدف تطوير أفكارهم للحصول على منتج واعد يخدم الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد تعريفيا لمعسكر ريادة الأعمال الذي سينطلق نوفمبر المقبل.