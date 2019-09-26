توطين 32.5 ألف وظيفة في الزراعة والمياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع 6 جهات، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه.

ووفق بيان للعمل، تستهدف مذكرة التفاهم توطين 32.5 ألف فرصة عمل للسعوديين، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتضم الجهات الموقعة كلا من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه.

ووقعت المذكرة بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات توطين للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية، حيث تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة بـ 6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات.

كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.

الوظائف المستهدفة بالتوطين:

الإجمالي 32500فرصة عمل تتوزع إلى:

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6000 وظيفة في عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة

6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه (2500 وظيفة في الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات)

20000 مهنة عمل حر في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

توسيع التوطين

«وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعاونها المشترك مع تلك الجهات تؤكد على سعيها الجاد بالتوسع في توطين العديد من الفرص الوظيفية بكافة القطاعات. كما أن الوزارة سوف تعمل على المتابعة والتحليل والرصد لنتائج التوطين بشكل دوري لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة في قطاعي الزراعة والمياه».

الدكتورعبدالله أبوثنين

تحقيق المستهدفات

وزارة البيئة والمياه والزراعة ستعمل مع الجهات المشاركة على تحقيق مستهدفات التوطين في قطاعي الزراعة والمياه، مع مراعاة الأنظمة والتشريعات والسياسات التي تخدم أهداف التوطين، ونثمن دور وزارة العمل في تفعيل العمل المشترك وتحفيز القطاع الخاص لإطلاق مبادرات التوطين للأنشطة والمهن الزراعية في المنشآت الخدمية».

المهندس منصور المشيطي