«قيم» يربط المستفيدين بمنشآت التقييم المرخصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، أمس نظاما الكترونيا جديدا «قيم» الذي يربط المستفيدين من خدمات التقييم بين منشآت التقييم المرخصة في كل مناطق المملكة.

وأوضحت تقييم أن النظام يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين لمنشآت التقييم المرخصة، ويسعى إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة لهم، كما أن النظام هو أحد الحلول الرقمية لتساهم في رفع جودة تقارير التقييم.

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وسيمكن النظام الباحثين عن خدمات التقييم من الوصول لأكثر من 250 منشأة تقييم مرخصة، وإتمام جميع المعاملات الكترونيا من تقديم الطلب والدفع وحتى استلام تقرير التقييم وحفظ جميع عمليات التقييم الكترونيا.

وبينت الهيئة أن أحد الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها هي تطوير مهمة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها عمليا وفنيا، وتوفير الأدوات والحلول الرقمية التي تساهم في رفع جودة ومهنية تقارير التقييم، مما يعزز ثقة المجتمع في مهنة التقييم.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعمل على تأهيل واعتماد المقيمين من خلال برامج تأهيلية متخصصة في مختلف فروع التقييم، حيث قدمت خلال 2019 أكثر من 150 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3500 متدرب، كما منحت عضويتها لأكثر من 250 عضوا جديدا يستطيع ممارسة مهنة التقييم في أكثر من 270 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة.