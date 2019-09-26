السعودية تستعيد كامل القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز إثر الهجمات التي تعرضت لها معامل بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الحالي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي)، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت نحو 880 ألف برميل يوميا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميا، مُبينا أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يوميا، مع نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.

وأفاد بأن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، (ليلة أمس) سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

وشكر وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكدا أن ما تم، حتى الآن، يعد إنجازا استثنائيا، بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزود للطاقة في السوق العالمية.

في السياق ذاته قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المملكة استطاعت استرداد أكثر من 75% من الإنتاج المفقود ، في اليوم التالي للهجوم على عدد من منشآت أرامكو وهو ما تجاوز جميع التوقعات.

وأوضحت الصحيفة أن إنتاج المملكة من النفط عاد إلى مستوى 8 ملايين برميل في اليوم التالي، وهو ما يقل بنحو مليون ونصف المليون برميل من مستويات الإنتاج قبل الهجوم على بعض منشآت الشركة .

وتأتي هذه الأخبار بعد تأكيد مصادر لوكالة رويترز أمس الأول بأن الشركة استعادت طاقتها الإنتاجية عند 11.3 مليون برميل يوميا، وذلك قبل أيام من الموعد المحدد سابقا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا.

وقالت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إن الشركة السعودية تستعيد 11.3 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية للنفط. وأضافت أن إنتاج النفط الخام من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 ملايين برميل من منشأة بقيق حاليا.

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وكان مصدر مطلع على أحدث التطورات قال لرويترز، الاثنين، إن السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 ملايين برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. وكان مسؤولون سعوديون قالو إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

وأكد مسؤولو أرامكو قدرة الشركة على تجاوز هذا العمل التخريبي وفق أحدث الأنظمة العالمية في التعامل مع الأزمات، ويأتي ذلك من خلال ورش عمل دائمة ومستمرة، وللتأكد من إنجاز أعمال الإصلاح في كافة المواقع بشكل فني وبمراحل عمل لا تتوقف.

الغاز الطبيعي

(البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي)

880 ألف برميل يوميا كميات الإنتاج الحالية

792 ألف برميل يوميا حجم الطلب المحلي

960 ألف برميل يوميا مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة

غاز الإيثان

900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم إنتاج المملكة

940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مجمل الطلب المحلي الحالي

4.5 % نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية.