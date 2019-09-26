مؤسسة النفط الهندية تدرس تأثير عقوبات أمريكية على سفينة مستأجرة من كوسكو الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس مؤسسة النفط الهندية تأثير عقوبات أمريكية على استئجارها ناقلة خام مملوكة لشركة تابعة لكوسكو الصينية للشحن. وقالت المؤسسة ردا على رسالة بالبريد الإلكترونى من رويترز طلبا للتعقيب بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة مواطنين وستة كيانات من الصين بدعوى انتهاك عقوبات أحادية تفرضها واشنطن على طهران "ندرس الأمر". تشمل هذه الكيانات وحدتين تابعتين لشركة كوسكو للشحن وهما كوسكو شيبنج تانكر داليان وكوسكو شيبنج تانكر سيمان آند شيب مانجمنت. Advertisements وتستأجر مؤسسة النفط الهندية الناقلة دا يوان هو التى تملكها كوسكو شيبنج تانكر داليان بهدف نقل 145 ألف طن من النفط المكسيكي. ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة رحلتها إلى ميناء باراديب فى شرق الهند فى العاشر من أكتوبر، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.

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