شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة جديدة لمبادلة 100 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة مناقصة ، اليوم الخميس ، أن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا (حبوب) طرحت مناقصة عالمية لمبادلة 100 ألف طن من القمح السوري الصلد بكمية مماثلة من القمح اللين لصناعة الخبز.

والموعد النهائي لتقديم العروض إلى المؤسسة هو الاثنين 28 أكتوبر ،وفقا لما كشفته الوثيقة ، وألغت سوريا هذا الشهر مناقصة لمبادلة نفس الكمية من القمح بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق.