شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم.. الدولار الأمريكى بـ 3.751 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 26-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.751 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى. دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.266 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.106 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو = 4.106 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.243 يورو.

Advertisements جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.631 ريال سعودي. جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.631 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.215 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.830 ريال سعودي. دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.830 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.540 ريال سعودي. دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.540 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.683 ين ياباني.

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