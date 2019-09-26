شكرا لقرائتكم خبر عن أداء ضعيف للأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل توترات سياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداء ضعيفا ، اليوم الخميس، فى ظل تطورات جديدة بشأن تحقيق يتعلق بمساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو ما أضعف الأسواق وقلص التفاؤل بفعل تصريحات إيجابية من الصين بشأن التجارة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 33.40 نقطة أو 0.12 % ليفتح عند 27004.11 نقطة ، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.86 نقطة أو 0.03 % إلى 2985.73 نقطة ، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 7.27 نقطة أو 0.09 % إلى 8070.12 نقطة عند الفتح.
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