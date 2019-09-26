شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للإنشاء ترسل خيرة شباب مصر للدراسة فى أشهر جامعات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام التاسع عشر على التوالى، قدمت شركة أوراسكوم للإنشاء منح دراسية لطلبة مصريين متفوقين تمكنهم من إتمام دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا فى أشهر جامعات العالم تحت اسم "منحة أنسى ساويرس".

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وبدأت منحة أنسى ساويرس فى عام 2000، وذلك بغرض المساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق استثمار موارد الشركة فى المشاريع والبرامج التعليمية وأحد هذه البرامج هو برنامج منحة أنسى ساويرس.