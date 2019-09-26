للمرة الثالثة خلال العام.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كتب: ضياء السقا قرر البنك المركزى المصري، فى اجتماعه الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13.25% و14.25% و13.75%، بدلا من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%. واجتماع اليوم، هو السادس للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام، بعد تخفيضها في اجتماع 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، و 1% في فبراير الماضي.

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