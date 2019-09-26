شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا "الأهلى" و"مصر" يقرران الإبقاء على سعر فائدة شهادات الإدخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لـ"الخليج 365" إنه مصرفه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير.

من جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، لـ"الخليج 365"، إنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير.

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وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.