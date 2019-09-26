شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تجتمع مع وزير البيئة الإماراتى فى نيويورك لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بثانى الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فى مجال السياحة البيئية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة التى عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى بولاية نيويورك.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة السياحة على ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ التحول التدريجى لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة بما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، من أهم اهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية.

كما أكدت وزيرة السياحة على أن خطة الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاع السياحة.

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وتطرق اللقاء إلى تعاون مصر مع دولة الإمارات من خلال مبادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتنظيف المسطحات المائية، وذلك للحفاظ على مياه نهر النيل بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الحكومة المصرية بدراسة هذه المبادرة مع الجانب الإماراتى، من خلال تشكيل مجموعة عمل من وزارات السياحة والبيئة والرى والموارد المائية لمعرفة أحدث التقنيات اللازمة لتنظيف مياه النيل بتكنولوجيا متطورة حفظا على مياهه.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتفق مع الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء"، والذى يرتكز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على أهمية السياحة النيلية التى تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحى حيث تقدم للسائح تجربة فريدة لا تتكرر فى أنحاء كثيرة من العالم مما يساهم فى تنوع المنتج السياحى المصرى.

كما تحدث الوزير الإماراتى عن تجربة دولة الإمارات مع تحول الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة فى الكثير من المشروعات، مشيرا إلى توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.