شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفض معاملة الاقتصاد الصيني كـ "اقتصاد متقدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الصين، إن دعوة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إلى معاملة الاقتصاد الصيني كـ "اقتصاد متقدم"، دعوة أحادية الجانب وغير عادلة.

وقالت السفارة الصينية لدى أستراليا في بيان تعليقاً على تصريحات موريسون إن تأكيد أستراليا، أن الصين اقتصاد متقدم لا يستند إلى أسس حقيقية، مضيفة أن تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي، بشأن الاقتصاد الصيني خلال زيارته للولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، كانت مجرد "صدى لما تقوله أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يجب السماح باستمرار معاملة الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم باعتباره اقتصاداً نامياً بما يضمن له الحصول على معاملات تفضيلية في مجالات عديدة مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة.

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ترامب الذي استقبل موريسون في البيت الأبيض لإجراء محادثات أمنية، قال إن الصين استفادت من اعتبارها اقتصاداً نامياً، لزيادة الاختلالات التجارية التي أضرت بالشركات الصناعية الأميركية وبعائدات الصادرات الأميركية.

وأضافت بلومبرج أن موريسون اختتم أمس زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت ستة أيام واستهدفت تعزيز التحالف بين البلدين، في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان توازن علاقات بلاده مع الصين وهي أكبر شريك تجاري لها.