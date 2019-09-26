محمد بن راشد يشكل مجلس إدارة "دبى للاستثمارات الحكومية" برئاسته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى، المرسوم رقم 30 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية" برئاسته.
و وفقا لموقع "الخليج" الإماراتى، أن تشكيل المؤسسة يضم عضوية كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد إبراهيم الشيباني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
و سيعمل هذا المرسوم، من تاريخ صدوره.
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