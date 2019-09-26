شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس .. و 16.25 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الخميس 26-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.25جنيها للشراء، و16.35 جنيها للبيع، مسجلا الأسعار التالية: الدولار سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

الدولار سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.25 جنيه للشراء. 16.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.25 جنيه للشراء. 16.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.25 جنيه للشراء. 16.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.27 جنيه للشراء. 16.37 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.28 جنيه للشراء. 16.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.28 جنيه للشراء. 16.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.26 جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.27جنيه للشراء. 16.37 جنيه للبيع.

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