شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8028.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.69% رابحا 61.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3704.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100.5 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 100 شركة.

Advertisements

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "متطورة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.68%، ثم شاكر بنسبة 3.13%، ثم الحكير بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الأهلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.46% ثم لازوردى بنسبة 2.76%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.43%.