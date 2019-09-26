شكرا لقرائتكم خبر عن كريم توسع نطاق عملها فى العراق بإطلاق الخدمة بالضفة الشرقية في الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • إضافة إلى عملها في الموصل، تقدم كريم خدمات التنقل في كل من بغداد والنجف، كما وأطلقت برنامجاً تجريبياً في أربيل

• دخلت كريم سوق العراق في يناير 2018 بإطلاقها خدماتها في بغداد• تقدم الشركة خدمة الحجز بسهولة عن طريق تطبيق الواتساب في بغداد، وستطلق الخدمة قريباً في الموصل

• توفر كريم سيارات التاكسي الخاصة والمرخصة من خلال التطبيق• حصلت الشركة على ترخيص بالعمل من قبل وزارة النقل في الموصل

أطلقت كريم، منصة الإنترنت الرائدة في المنطقة في مجال التنقل والتوصيل والخدمات المالية، خدماتها في الموصل العراق.

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وكانت خدمات كريم بداية تقتصر على خدمات التنقل فحسب، إلا أن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة خدماتها الكاملة تماشياً مع رؤية الشركة والتي تتمثل بتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل يُستخدم يومياً في المنطقة. ذلك وقد تمكنت كريم من تحديد بعض الفروق المحلية بفضل تواجدها في السوق العراقية منذ يناير 2018، وقد عملت على تطوير بعض الحلول مثل رسم الخرائط لأكثر من 15000 موقع، واستحداث طريقة أكثر سهولة للحجز تسمح للعملاء بطلب السيارة عن طريق تطبيق الواتساب.

وستقدم كريم، في سوق تفتقر بشدة إلى البنية التحتية للنقل، خيارات التنقل التي تعتمد على التكنولوجيا، وسيستفيد بذلك الاقتصاد المحلي من فرص جديدة ومرنة لكسب الدخل، ومن فرص العمل المباشرة. وسيشكل أيضاً دخول كريم سوق الموصل حافزاً لشركات الإعلانات لاعتماد الشركة على الوسائل التقليدية في أغلبية جهود التسويق.

وقد قال محمد الحكيم، المدير العام لكريم في العراق، بأن كريم شركة تهدف إلى تسهيل وتحسين حياة الناس وبأن ذلك هو الدافع الذي يحرك جميع العاملين فيها. وأضاف بأن العراق تخوض حالياً مرحلة من التحولات والتغييرات في ظل إعادة بناء البنية التحتية وعودة الحياة لطبيعتها، كما وذكر بأن كريم تؤمن، بمجرد دخولها أحد الأسواق، عدداً هائلاً من فرص العمل، إضافة إلى حلول النقل التي تسهل عمليات التنقل والتوصيل، وتمنّى بأن تحذو شركات أخرى حذو كريم، وتدخل أسواق العراق.



