شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 فى مصر بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

تراجع الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر الأوقية من 1526 دولارا الي 1508دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر جرام الذهب من عيار 18 إلي 590 جنيها

سعر عيار 21 صعد إلى 690 جنيها للجرام

سجل عيار 24 ما قيمته 789 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5520 جنيها.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، لكنها تدفع فى زيادة الطلب على المعدن النفيس مما تسبب فى تحريك سعره بشكل طفيف.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها ”الخليج 365”، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب فى مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.