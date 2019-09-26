شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.87 درهم، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.80 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 0.85 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.91 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط