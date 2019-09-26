شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.94 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث لامس خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعته لاسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.91 درهم، في ظل تدني كمية التداول، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 0.86 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط