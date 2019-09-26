شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.70 درهم منخفضا، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.75 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.66 درهم كمستوى اول ثم 1.54 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط