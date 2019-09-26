شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.96 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.989 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 0.93 درهم كمستوى اول ثم 0.87 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط