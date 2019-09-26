شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الحالي، حيث انهى تداولات امس الاحد عند مستوى 1.71 درهم مرتفعا، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في أسبوعين، وبالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 0.185 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 1.76 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد