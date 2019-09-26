شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط كما اشرنا في تقريرنا الأخير حيث اخترق مستوى الدعم السابق عند 0.92 درهم، لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.896 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.84 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط