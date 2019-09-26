شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يوليو من العام الحالي، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.205 درهم، في ظل تدني كميات التداول، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.19 درهم كمستوى اول ثم 0.17 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط