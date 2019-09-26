شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 5.60 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5.58 درهم، مما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته لاسفل في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 5.40 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.65 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.45درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.62 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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