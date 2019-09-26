شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5.50 درهم، كما يتداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.60 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.96 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط