شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.47 درهم، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.44 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.49 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.46 وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط