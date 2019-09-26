شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس 33.9 ألف شركة بـ96 مليار جنيه منذ افتتاح الرئيس مركز خدمات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى 21 فبراير 2018 ، حتي الآن تم تأسيس 33.390 ألف شركة جديدة ، برؤوس أموال بلغت 95.793 مليار جنيه والمدفوع من رؤس الأموال يبلغ 10.806 مليار جنيه.
أضاف " عبد الوهاب " فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نسبة مشاركة المصريين فى تلك الشركات تبلغ نحو 85.7% ، فيما تبلغ نسبة المستثمرين العرب نحو 10% وتبلغ نسبة الأجانب 4.3%.
وحول عدد الشركات وفقا للقطاع ، أوضح محمد عبد الوهاب ، أن القطاع الزراعى يضم 1468 شركة ، فيما يضم القطاع الصناعى 8247 شركة.
وأشار إلى أن القطاع الخدمى ، هو الأعلى ، حيث يضم 18366 شركة، ويضم القطاع السياحى 565 شركة، فيما يضم القطاع الاتصالات والتكنولوجيا 1953 شركة.
كما يضم القطاع الإنشائي 2748 شركة ، وأخيرا القطاع التمويلى يضم 7 شركات، لافتا أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فإنه يتم تقديم الخدمات على مدار اليوم وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، دعما لمناخ وبيئة الاستثمار فى مصر .
جدير بالذكر أن مركز خدمات المستثمرين يضم 67 خدمة متنوعة توفر على رجال الأعمال الوقت والجهد حيث يمكن تأسيس الشركة فى ساعة أو ساعتين بدلا من طول الانتظار قبل ذلك.
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