تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% خاسرا 28.49 نقطة ليغلق عند مستوى 5712.52 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% خاسراً 41.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6222.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.02 نقطة. Advertisements وجرى التداول بختام التعاملات على 116 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتى عبر 5865 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%. وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.47%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 12.50%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 11.63%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت بورتلاند كويت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.24% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 7.81%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.14%.

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