شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2798.21 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والتأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 77.9 مليون سهم محققة ما قيمته 165 مليون درهم من خلال تنفيذ 2020 صفقة ل31 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجع قطاعى العقارات والتأمين ببورصة دبى بنسبة 0.89%، 0.42%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.46%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.50%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.88%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.49%.