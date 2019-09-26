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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرا 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2798.21 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والتأمين.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 77.9 مليون سهم محققة ما قيمته 165 مليون درهم من خلال تنفيذ 2020 صفقة ل31 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجع قطاعى العقارات والتأمين ببورصة دبى بنسبة 0.89%، 0.42%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.46%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.50%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.93%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.88%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.49%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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