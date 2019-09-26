شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: مالك بورصة طوكيو يرى أن خطط الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة جيجى اليابانية للأنباء، نقلا عن أكيرا كيوتا الرئيس التنفيذى لشركة البورصة اليابانية المالكة لبورصة طوكيو، أن مجموعته تواصلت مع شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، وأنه يشعر أن خطط إدراج أكبر شركة نفط فى العالم لا تزال سليمة ولم تتأثر.

وقال كيوتا إن مسؤولين فى أرامكو يعتزمون زيارة اليابان فى أكتوبر وإن من المحتمل الاجتماع معهم وفقا لما أوردته الوكالة اليوم الخميس.

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كانت مصادر قالت لرويترز فى الأسبوع الحالى إنه من المستبعد أن تدرج السعودية شركة أرامكو المملوكة للحكومة فى العام الحالى بعد هجوم استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين للشركة فى الشهر الجارى.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى الشهر الماضى أن أرامكو تدرس إجراء المرحلة الثانية من طرحها العام الأولى فى طوكيو.