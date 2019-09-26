ارتفاع بورصة البحرين هامشيا بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.34 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والاستثمار. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 387 ألف دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.32% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.21% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.35%.

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