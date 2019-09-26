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أبوظبي تدشن مشروعا سكنيا للتملك الحر فى منطقة مالية حرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت شركة ويبريدج العقارية، المملوكة للقطاع الخاص، بالشراكة مع مبادلة للاستثمار أول مشروع سكني بنظام التملك الحر في المنطقة المالية الحرة بأبوظبي.

وأجرت أبوظبي تغييرات في قوانين العقارات خلال العام الحالي لتسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر للعقارات في مناطق معينة.

وتضم جزيرة الماريه، حيث تقع المنطقة المالية الحرة، عقارات تجارية فقط في الوقت الراهن منها فنادق ومتاجر تجزئة ومكاتب ومستشفى كليفلاند كلينك، حيث يعمل مئات من الموظفين الأجانب.

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وقال ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لويبريدج العقارية التابعة لمجموعة شركات ربيورتاج إن المشروع السكني الماريه فيستا المؤلف من 22 طابقا ويضم 772 شقة سكنية يهدف لتلبية الطلب على الشقق ذات الغرفة الواحدة (استديو) الاستديو والشقق ذات غرفة النوم الواحدة وذات الغرفتين في الجزيرة.

وأضاف أنه مع حجم استثمار يصل إلى 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، سينتهي العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من 2023.

وتعتزم الشركة تدشين مشروعها السكني الثاني في العام المقبل في جزيرة ياس بأبوظبي التي تضم ساحة سباق فورمولا وان ومدينة وارنر براذرز الترفيهية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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