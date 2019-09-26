شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعقد لقاء مع هيئة تنظيم الاتصالات بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام زيارته لفرنسا؛ التقى وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الالكترونية والبريد فى فرنسا ARCEP؛ بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا.

تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الهامة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية فى مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات.

كما شهد اللقاء استعراض خطة مصر للتحول الرقمى والاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية فى ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي؛ حيث تم تبادل الرؤى حول اللوائح وآليات تنظيم الاستثمار فى البنية التحتية للألياف الضوئية، بالإضافة إلى استعراض الأطر التنظيمية التى تطبقها فرنسا فى مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء من جهاز إلى جهاز (M2M).

حضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، أن لينفانت مديرة العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات الالكترونية والبريد فى فرنسا ARCEP.

كما عقد وفد الوزارة لقاء مع فرانسوا مزارس مدير المبيعات والأمن السيبرانى بمجموعة "تاليس" Thales Group وهى مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل فى تصميم وبناء النظم الكهربائية والأمن السيبراني؛ حضر اللقاء المهندس شريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

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تناول اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة لتمكين مختلف القطاعات من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، بما يتماشى مع خطط الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمى من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى أهم المشروعات التى تنفذها مصر لتحقيق الشمول المالى كجزء من عمليات التحول الرقمي، مع العمل بالتوازى على تهيئة البيئة التشريعية بما يتواكب مع الأطر التنظيمية العالمية.

وفى سياق متصل؛ اجتمع وفد الوزارة مع أوليفر ألدرين الرئيس التنفيذى لمجموعة “اكسبليو" Expleo العاملة فى مجال خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات وجودة البرمجيات وحلول التحول الرقمي؛ تناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية المستقبلية، والتأكيد على مكانة مصر كمركز متميز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، كما تم بحث زيادة فرص استثمارات الشركة فى مصر حيث استحوذت الشركة الفرنسية على شركة اس كيو اس الألمانية.

حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات لفرنسا قد تضمنت عقد لقاءات مع وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا، ومسؤولين حكوميين ومسؤولى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.

كما شهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتعاون فى مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.