الان تتابع مصادر: أرامكو خاطبت 3 صناديق سيادية للاستثمار في الطرح المحلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

كشفت مصادر لـ”رويترز” أن شركة “أرامكو” خاطبت صناديق الثروة السيادية الممثلة في جهاز أبوظبي للاستثمار، و” جي.آي.سي”، و”مبادلة”، للاستثمار في الطرح العام المحلي.

وكانت رويترز نقلت عن مصدران مطلعان أن “شركة أرامكو كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، ما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية”.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.

في السياق، كشفت شركة كايروس لتحليل البيانات قالت اليوم الخميس إن صورا التقطتها أقمار صناعية لمنشأة بقيق لمعالجة النفط في السعودية، التي تعرضت لأضرار في هجوم وقع يوم 14 سبتمبر/ أيلول، أظهرت مؤشرات على العودة إلى النشاط الحراري.

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وقالت الشركة إن حرق الغاز من حقول النفط كان عند “المستويات المحدودة المعتادة” في الغوار وخريص وبقيق.

وأضافت أن المستويات المنخفضة لحرق الغاز تتماشى مع استئناف أنشطة ضغط الغاز في محطة بقيق مما يلقي الضوء على مساعي شركة أرامكو السعودية لاستعادة مستويات الإنتاج.

وقالت مصادر لرويترز أمس الأربعاء إن السعودية استعادت طاقة إنتاج النفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا وهو ما يظل أسرع من التعافي المتوقع بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين للنفط في 14 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشركة “من بين خمس وحدات لضغط سوائل الغاز الطبيعي رصدتها كايروس، أظهرت ثلاث وحدات مؤشرات على نشاط حراري مما يشير إلى استئناف ضغط الغاز”.

وأضافت أن الصور التي اُلتقطت أمس الأربعاء كشفت أيضا عن نشاط حراري في وحدة أخرى قد تكون وحدة لمعالجة الأمينات.