الان تتابع تطبيق سويفت يطلق حملة «وطن الھمة» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تماشيًا مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تم أطلق تطبيق سويفت حملة وطن الھمة.
ويقدم سويفت بمناسبة اليوم الوطني عرضًا خاصًا لعُملائِهِ: في كود الكاش باك “همّة” والذي يتيح بدورِه استرجاع ١٠ ريالات كرصيد مُقابلٍ للاستخدام في حال تم استخدامه من خلال علامة تجارية سعودية بالتطبيق مع فرصة الحصول على رصيد ٨٩ ريال لعشر فائزين.
ويوفّر التطبيق لعُملائِه مجموعةً كبيرة تجمع العلامات التجارية السعودية من مطاعم ومحلات قهوة والصيدليات وغيرها.
ويعتبر سويفت التطبيق الأسرع نموًّا على المستوى المحلي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث حظيَ مع بداية انطلاقتِه بأكثر من مليون طلب؛ ويأتي ذلك بفضل مرونة استخدامه وسرعة استجابة منسوبيه لتلبية احتياجات العُملاء.
ويأتي ذلك تماشيًّا مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” #تشجيعهمدعمللوطن لدعم العلامات التجارية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق سويفت يطلق حملة «وطن الھمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.