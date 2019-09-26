شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى: مهتمون بالتعاون مع جوبا فى قطاع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة والتعدين السودانى المهندس عادل على إبراهيم، اهتمام الوزارة بالتعاون مع جمهورية جنوب السودان، فى قطاع النفط على المستويات كافة، حتى يجنى البلدان ثمار التعاون فى هذا القطاع الحيوى .

وأشار إبراهيم ، خلال لقائه اليوم الخميس، المدير العام لمركز "ايبونى للدراسات الاستراتيجية" بجنوب السودان لوال أشويك دينق، إلى معرفة الفنيين السودانيين بطبيعة العمل فى حقول الجنوب، موضحا أن الخرطوم لن تدخر جهدا فى سبيل المزيد من التعاون بين البلدين.

وبحث اللقاء، أهمية قطاع النفط وزيادة الإنتاج على مستوى البلدين لتوفير المنتجات النفطية التى أرهقت شعبى البلدين، وتطرق إلى أهمية المزيد من الربط بين السودان وجنوب السودان وزيادة حجم التعاون فى قطاع النفط .

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من جانبه، أشاد لوال اشويك دينق، بقدرات الفنيين السودانيين العاملين فى قطاع النفط على مستوى البلدين، منوها بقدرات وزيرى النفط فى البلدين على قيادة تطور الصناعة النفطية.

ودعا إلى أهمية زيادة إنتاج النفط على مستوى البلدين وفتح الباب للمستثمرين فى قطاع النفط والغاز، والذى ينعكس بدوره على زيادة حجم المنافع بين الدولتين ، مشيرا إلى أهمية المزيد من الربط بين السودان وجنوب السودان، بفتح الحدود بين الجانبين، إلى جانب خطوط الأنابيب التى تربطهما .