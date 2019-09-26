شكرا لقرائتكم خبر عن أقمار صناعية تكشف زيادة النشاط في منشأة بقيق التابعة لأرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة كايروس لتحليل البيانات اليوم الخميس، إن صورا التقطتها أقمار صناعية لمنشأة بقيق لمعالجة النفط في السعودية، التي تعرضت لأضرار في هجوم وقع يوم 14 سبتمبر، أظهرت مؤشرات على العودة إلى النشاط الحراري.

وقالت الشركة إن حرق الغاز من حقول النفط كان عند "المستويات المحدودة المعتادة" في الغوار وخريص وبقيق.

وأضافت أن المستويات المنخفضة لحرق الغاز تتماشى مع استئناف أنشطة ضغط الغاز في محطة بقيق مما يلقي الضوء على مساعي شركة أرامكو السعودية لاستعادة مستويات الإنتاج.

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وقالت مصادر لرويترز أمس الأربعاء إن السعودية استعادت طاقة إنتاج النفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا وهو ما يظل أسرع من التعافي المتوقع بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين للنفط في 14 سبتمبر.

وقالت الشركة "من بين خمس وحدات لضغط سوائل الغاز الطبيعي رصدتها كايروس، أظهرت ثلاث وحدات مؤشرات على نشاط حراري مما يشير إلى استئناف ضغط الغاز".

وأضافت أن الصور التي اُلتقطت أمس الأربعاء كشفت أيضا عن نشاط حراري في وحدة أخرى قد تكون وحدة لمعالجة الأمينات.