شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يستقر بعد نزوله 2% لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب العالمى اليوم الخميس، بعد أن تراجع نحو 2% فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى يجذب فيه انخفاض الأسعار بعض المشترين للعودة إلى السوق، فيما تستمر الضبابية بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وصعدت العملة الأمريكية بوجه عام أمس الأربعاء بعد أن بدأ الديمقراطيون فى مجلس النواب الأمريكى تحقيقا لمساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مما حفز المستثمرين على السعى لملاذ آمن فى الدولار.

وأوقد هذا شرارة نزول لأسعار الذهب بنسبة 1.8 %، وهو أكبر تراجع فى يوم واحد بالنسبة المئوية فى ثلاثة أسابيع.

وأظهر الذهب فى المعاملات الفورية مؤشرات على التعافى اليوم، وارتفع 0.3 % إلى 1507.86 دولار للأوقية، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1514.80 دولار للأوقية.

Advertisements

وقالت فاندانا بهارتى نائبة الرئيس المساعد لدى إس.إم.سى كومتريد لأبحاث السلع الأولية "انخفاض أمس البالغ 2% فرصة جيدة جدا لشراء الذهب".

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فى عدة أسابيع اليوم، فى الوقت الذى يواجه فيه المستثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة صادرة عن الرئيس الأمريكى ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية قد يكون أسرع مما يعتقد الناس.

لكن ذلك يأتى بعد انتقاد حاد وجهه للصين فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حين قال فى كلمة بالأمم المتحدة إنه لن يقبل "اتفاقا سيئا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 17.94 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1650.51 دولار، وارتفع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 929.75 دولار للأوقية.