شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس إدارة البورصة المصرية تتجه للشراء.. وبالم هيلز يتصدر بـ 370 ألف سهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت المشتريات على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وتصدر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، القائمة بإجمالى 370.5 ألف سهم، ثم مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن بإجمالى 95.2 ألف سهم من خلال 3 عمليات.
كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى بعدد 60 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 25 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ألفين سهم.
وكانت البورصة المصرية، قد شهدت تراجع كبير خلال 3 جلسات الأولى هذا الأسبوع مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير، وهو ما يعطى الفرصة لمجالس إدارات الشركات لشراء أسهم بأسعار متدنية.
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