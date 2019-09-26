شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تشارك بقمة "تكنى سميت" بمكتبة الإسكندرية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قمة تيكني "TECHNE SUMMIT" عن إنطلاق الدورة الخامسة للقمة مطلع الأسبوع المقبل بمدينة الإسكندرية والتي تقام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجاري، وتستضيفها مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية ومشاركة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وايتيدا، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـي والتكنولوجيـا، والدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، و يان تيسليف سفير دولة السويد بالقاهرة.

وقمة تيكنى هى الحدث الدولي الذي تنظمه Markade ويركز علي صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الاعمال علي وجه الخصوص، حيث يهدف الي التاثير في مختلف المجالات ومجتمعات اصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها علي كل صناعة.

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هذا وتشهد الدورة الخامسة من القمة هذا العام تدشين اولي شبكات الاستثمار الملائكي المخصص لمنطقة البحر المتوسط والتي تجمع بدورها عدد كبير من شبكات ومجموعات الاستثمار الملائكي والتمويلات علاوة علي وجود مستثمرين ملائكين من جميع ارجاء المنطقة حيث عقدت اولي الحلقات النقاشية لـ MED ANGELS في الرابع من مايو ضمن فعاليات قمة تيكني في مدينة دوبروفنيك الكرواتية.

من جانبه قال طارق القاضي - مؤسس القمة إنها ستناقش 7 محاور رئيسية تغطي أحدث جوانب التكنولوجيا وربطها بالمجتمع وقضايا التنمية، وسيشهد كل محور عددًا من من الأنشطة تشمل موائد الحوار وحلقات نقاش، وعدد من ورش العمل، بالإضافة لإقامة 6 مسابقات على مدار الأيام الثلاثة للقمة بجوائز قيمة تتراوح بين مائة ألف دولار ومليون دولار، ومن بينهم مسابقة كأس العالم لرواد الأعمال، والتي سيتم تصعيد الفائز خلال القمة للمشاركة في التصفيات النهائية بوادي السيليكون.