شكرا لقرائتكم خبر عن Huawei تضع الرتوش الأخيرة لمؤتمرها الأول لإطلاق "بنك القدرات المتميزة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام تفصلنا عن إزاحة الستار عن إستراتيجية Huawei لتدريب وتأهيل القدرات الشابة المصرية على تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والتي اختارت لها Huawei اسم "بنك القدرات المتميزة في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ICT TALENT BANK "

بعد نجاحات مشجعة تم حصدها من خلال برامج تدريبية متنوعة صممتها شركة Huawei مصر مع وزارتي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التعليم العالي والبحث العلمي وأثبت من خلالها الشباب المصري تفوقه و تميزه، قررت Huawei أن تتوسع في الإستثمار في العقول الشابة لخلق مواهب وقدرات تستطيع ان تدفع وتحقق النجاح للتحول الرقمي و تقود المجتمع نحومستقبل متطور.

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تحت شعار تواصل ، تدريب وتأهيل ، توفير فرصةعمل تضع Huawei الرتوش الأخيرة لمؤتمرها الأول لإطلاق "بنك القدرات المتميزة في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات " ICT TALENT BANK - ITB والمزمع عقده في الأول من أكتوبر 2019 بحضور يتعدى 250 من قيادات وزارتي الإتصالات والتعليم العالي والسفارة الصينية كذلك قيادات الجامعات المصرية والأجنبية العريقة حيث سيتم عرض محاور أستراتيجية ITB وإطلاق برامج تدريب 2020 والتي يختلف محتواها وفقا لإحتياجات السوق المصري والإتجاه العالمي للتكنولوجيا كذلك سيتم تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متميزة في البرامج التدريبية التي تم عقدها و الإنتهاء منها خلال 2019 هذا وقد تقرر أن يتم عقد بهذا المؤتمر سنويا

جدير بالذكر أنه في مستهل 2019 شهد وزير الأتصالات توقيع إتفاقية بين كل من المعهد القومي للإتصالات و Huawei لتقديم منحة لتدريب 100 شاب على تكنولوجيا الجيل الرابع ومنحهم شهادة معتمدة من هواوي وقد تم بالفعل الإنتهاء من هذا التدريب وسيتم تكريم الطلبة المتميزين والذي تم تعيين عدد منهم بالشركة باللإضافة إلى تكريم طلبة أكاديمية هواوي للتدريب وطلبة مسابقة هواوي العالمية في الجامعات لتي تم إطلاقها تحت رعاية وزير التعليم العالي في نوفمبر 2018 وحصل الفريق المصري على المركز الثاني منافسا لأكثر من 150 بلدا في شهر يونيوالماضي.

تؤمنHuawei ان المعرفةهي سلاح الغد الذي يخلق مستقبل أفضل من هنا جاءت الفكرة التي تدعم المجهودات المتزايدة لخلق منظومة متكاملة لتدريب الشباب حيث تنقل لهم خبراتها العالمية النابعة من إستثمار مشهود في مراكز البحث والتطوير حيث تستثمر Huawei 10 % من عوائدها في البحث والتطوير ويأتي مع التدريب ورفع كفاءة الشباب إيجاد فرص عمل مناسبة عن طريق شركاء هواوي.

"بنك القدرات المتميزة في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" هو البرنامج الرئيسي في برامج هواوي مصر للتنمية المستدامة