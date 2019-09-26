الان تتابع تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 1.7 % والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 12:31 م, 26 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 فيما انخفضت أسعاره في العقود الأمريكية لندن- الخليج 365: تراجع سعر أوقية الذهب في السوق الفورية ،اليوم، بنسبة 1.7 % إلى 1505.30 دولاراً أمريكياً .فيما انخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية بنسبة 1.8 % إلى 1512.3 دولاراً أمريكياً.

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