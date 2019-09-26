شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 8.8% ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فى يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2019.

وبلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8٪.

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الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً:

بلغ الرقم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41٪ ، وذلك بسبب الاستعداد للموسم الدراسى الجديد.

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً: بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.66 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 129.53 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، وذلك بسبب انخفاض إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية لانخفاض الطلب عليها.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 73.82 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 77.10 بانخفاض قدره 4.3٪، وذلك بسبب إجراء عمرات للأفران.