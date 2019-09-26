شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية بروسيا وإيطاليا وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة تنمية الصادرات حاليا، المشاركة المصرية بـ3 معارض خارجية تتضمن معرض"وورلد فود موسكو" للحاصلات الزراعية والأغذية بروسيا، ومعرض "ميديك ايست افريكا" للمستلزمات الطبية والأدوية بكينيا ومعرض "مارموماك" للرخام والجرانيت بايطاليا. قال الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن معرض "وورلد فود موسكو"، والذى يعقد خلال الفترة من 24-27 سبتمبر الجارى بالعاصمة الروسية موسكو، يعد أحد أهم معارض الحاصلات الزراعية والأغذية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية بالمعرض تتم بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجارى بموسكو.

وأضاف الشريف، أن 26 شركة من كبرى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تشارك فى المعرض هذا العام بجناح على مساحة 451 متر مربع، مشيرا إلى أن مصر تشارك فى هذا المعرض منذ سنوات نظراً لأهمية السوق الروسية للصادرات الزراعية المصرية، والذى يعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية، خاصة صادرات البرتقال والبطاطس حيث بلغت الصادرات الزراعية لروسيا 345 مليون دولار عام 2018.

وأوضح الشريف، أن مكتب التمثيل التجارى بموسكو أعد دراسات عن منتجات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية للسوق الروسي، وتوزيعها على الشركات المصرية العارضة للإطلاع على طبيعة هذا السوق، كما قام المكتب بدعوة الشركات الروسية لعقد لقاءات ثنائية "B2B" مع الشركات المصرية العارضة.

ومن جانبه، قال أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج ومدير الجناح المصري، إن معرض"وورلد فود موسكو" يمثل بوابة رئيسية للنفإذ إلى أسواق دول أوروبا الشرقية، حيث يشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 4000 عارض من حوإلى 96 دولة، فيما يتوافد على المعرض حوإلى 100 ألف زائر من كبار المستوردين والمشترين من حوإلى 150 دولة، مشيراً إلى أن المعرض يُعد ملتقى هام لممثلى القطاعات الرئيسية فى مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.

وحول المشاركة المصرية فى معرض "ميديك ايست افريكا" المتخصص فى المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المعامل قال الشريف، إن المعرض يقام فى كينيا خلال الفترة من 24-27 سبتمبر الجاري، حيث يتم تنظيم المشاركة المصرية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بكينيا، وذلك بمشاركة 18 من كبرىات الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال.

Advertisements

وأوضح، أن هذا المعرض هو الأكبر والأهم بمنطقة شرق إفريقيا والتى تضم 6 دول تشمل بوروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان، لافتا إلى أن مصر تشترك مع كل من كينيا ورواندا وبوروندى وأوغندا فى تجمع الكوميسا، الأمر الذى يزيد من الفرص التصديرية لهذه الأسواق خاصةً فى ظل الإعفاءات الجمركية التى تتيحها الاتفاقية.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصادرات أن المشاركة المصرية فى هذا المعرض تهدف لخلق بيئة اتصال بالشركاء التجاريين من أسواق شرق إفريقيا، وعرض أحدث المنتجات والخدمات فى منصة وأحدة تضم المشترين والموردين من جميع أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف توسيع قاعدة انتشار المنتجات المصرية المصدرة لدول شرق إفريقيا من خلال الأنشطة التسويقية التى تقوم بها على مدار العام.

وأوضح الشريف، أن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكينى، وذلك فى إطار الإستراتيجية الطموحة التى تتبناها الوزارة لمضاعفة الصادرات لأفريقيا، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكينى بلغت خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى حوإلى 329.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 14% عن نفس ألفترة من العام الماضى .

وبدوره أوضح أحمد نبيل مدير الجناح المصري، أن المعرض يعد منصة هامة للالتقاء بالموزعين والمسئولين الحكوميين وصناع القرار وممثلى المستشفيات ومسئولى الرعاية الصحية والمختبرات الطبية فى دول شرق إفريقيا، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 3000 من المتخصصين فى الرعاية الصحية من 40 دولة فى المعرض يتيح الفرصة للشركات المصرية المشاركة للتواصل مع عملاء جدد من جميع أنحاء شرق افريقيا.

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية فى معرض "مارموماك" للرخام والجرانيت الذى يعقد بمدينة فيرونا الإيطالية خلال الفترة من 25-28 سبتمبر الجاري، وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف أن المشاركة المصرية بالمعرض تتم بالتعاون مع المجلس التصديرى لمواد البناء، وذلك بمشاركة نحو 12 من كبرى الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال على مساحة تبلغ نحو 348 متر مربع.

وأوضح أن معرض "مارموماك" يعد من أكبر المعارض المتخصصة بالعالم المعنية بمستقبل صناعة مواد البناء والتقنيات الحديثة والمتطورة فى هذه الصناعة، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية بالمعرض تستهدف استقطاب شركاء جدد وجذب استثمارات إيطالية فى قطاع مواد البناء والرخام والجرانيت من خلال تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الإيطالية المشاركة فى المعرض.

وأشارالشريف إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميا والوصول إلى أعلى معايير الجودة والإنتاجية وخفض التكلفة باستخدام التكنولوجيا المتطورة فى الصناعة والحفاظ على البيئة.

وأعتبر حسام يونس وكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير الجناح المصري، أن المعرض يعد أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الرخام والجرانيت، لافتا إلى أن عدد الزائرين الدوليين للمعرض بلغ 68 ألف زائر من 150 دولة، ويشارك فيه 1616 عارضًا من 55 دولة.