شكرا لقرائتكم خبر عن 62 %نمو الاستثمارات العقارية الخارجية بالشرق الأوسط ولندن الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمت الاستثمارات الخارجية من منطقة الشرق الأوسط في قطاع العقارات بمعدل 62% خلال النصف الأول من عام 2019، مسجلة بذلك أسرع معدل للنمو في العالم، بحسب دراسة حديثة كشفت عنها شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، على هامش سيتي سكيب جلوبال .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سَفِلز الشرق الأوسط»، ستيفن مورجان، حسبما نقلت جريدة الرؤية فى الإمارات : «يتزايد إقبال المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط على الأصول العقارية العالمية كاستثمارات طويلة الأمد، وقد تجسد هذا الاهتمام في زيادة الصفقات الدولية وبالتحديد في وجهات عالمية تتميز بنضجها الاقتصادي مثل شمال أوروبا وأمريكا الشمالية».

وحافظت لندن في ظل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على موقعها الرائد ضمن الوجهات التي تشهد أعلى مستويات الإقبال بين المستثمرين العالميين المتحمسين لاستغلال أسعار صرف العملاتـ وقد نوهت «سَفِلز» بأن استثمار 5 ملايين جنيه إسترليني في عقارات فاخرة وسط مدينة لندن سيكلف أقل 40% مقارنة بما كان عليه قبل 5 أعوام.

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وأضاف مورجان: «تتصدر لندن الاستثمارات العابرة للحدود في القطاع العقاري، إذ تشير أبحاثنا إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث المرونة والقدرة على التأقلم، إذ انخفضت أسعار العقارات الفاخرة وسط لندن بنحو 20% ، عما كانت عليه قبل 5 أعوام، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وهو ما دفع المستثمرين من الشرق الأوسط لاغتنام الفرص بشروط ميسرة طامحين للاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سوق لندن على المدى المتوسط والبعيد».