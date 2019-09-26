شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد بدعم تفاؤل بشأن التجارة وسهم امبريال يهوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد تصريحات إيجابية من الصين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة عززت معنويات المستثمرين لكن أسهم شركات التبغ تراجعت بعدما أصدرت شركة امبريال براندز تحذيرا بشأن الأرباح مما تسبب فى كبح المكاسب.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين على تواصل وثيق مع واشنطن وتستعد لإحراز تقدم فى المحادثات التجارية فى أكتوبر.

وكان رد الفعل المبدئى للسوق بعد الفتح سلبيا، بعدما ذكرت بلومبرج أن منظمة التجارة العالمية ستسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على سلع أوروبية بقيمة نحو 8 مليارات دولار، بسبب المساعدات الحكومية غير القانونية لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وستستهدف هذه الرسوم الطائرات ومكوناتها وسلعا فاخرة مثل الخمور والمشروبات الروحية والمنتجات الجلدية.

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وانخفض مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6%، وكان الأكثر تراجعا ضمن المؤشرات الأوروبية الفرعية.

وهوى سهم امبريال براندز 9.1%، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع استقرار أرباحها للعام بأكمله مقارنة مع العام الماضى، فى ظل حملة تنظيمية تستهدف السجائر الإلكترونية فى الولايات المتحدة.

وتراجع سهم نظيرتها بريتش أمريكان توباكو 3.2%.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% لكنه لا يزال يحوم قرب أدنى مستوى خلال أسبوعين.